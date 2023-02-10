أعلن "كريدي سويس" تسجيل أسوأ خسارة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية 2008، مع تضرر المصرف السويسري من الفضائح والخسائر الفادحة التي أدت إلى عمليات سحب غير مسبوقة للعملاء.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، سجل البنك خسارة صافية بقيمة 1.39 مليار فرنك سويسري (1.5 مليار دولار) بسبب خسائر في قسم الثروة الرئيسي والاستثمار المصرفي، ووصلت خسائر البنك في عام 2022 إلى 7.29 مليار فرنك، وهي الخسارة السنوية الثانية على التوالي.

وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة للعملاء في الربع الرابع من العام الماضي 110.5 مليار فرنك، وأوضح البنك: اتخذنا تدابير شاملة لزيادة مشاركة عملائنا واستعادة الودائع وكذلك الأصول الخاضعة للإدارة.

وتؤكد الخسائر المستمرة للبنك على الضرورة الملحة لرئيس مجلس الإدارة "أكسل ليمان" والمدير التنفيذي "أولريش كورنر" لوضع "كريدي سويس" على أسس مستدامة.