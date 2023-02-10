عبر الرئيس التنفيذي لشركة "كوينباس"، بريان أرمسترونج، عن قلقه من الشائعات بشأن رغبة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في منع الـ" Staking" أو ما يعرف بتحصيص العملات المشفرة.

ويُعرف الـ" Staking" بالتزام العميل بأصول التشفير الخاصة به لدعم شبكة "بلوكتشين"، عبر إتاحة العملات المشفرة التي تستخدم بروتوكول إثبات الحصة proof-of-stake لمعالجة المدفوعات ويشبه إيداع الأموال في البنوك والحصول على فائدة من تلك الودائع عبر حظر العملات الرقمية على الشبكة لتصبح "جهات مصادقة" وتحصل على مكافأة في شكل عائد.

وقال رئيس كوين بيز ضمن تغريدات له على موقع التواصل تويتر: "آمل ألا يكون الأمر كذلك لأنه سيكون مساراً مروعاً في الولايات المتحدة إذا سمحت الهيئة بحدوث ذلك".

ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على تغريدات أرمسترونغ، وجددت الهيئة تأكيدها بأن معظم الرموز الرقمية هي أوراق مالية يجب أن تخضع لقواعدها.

واكتسبت خدمات Staking زخما في الأشهر الأخيرة بعد أن تحولت إيثريوم، أكبر طريق تجاري سريع في التشفير، إلى ما يسمى بطريقة إثبات الحصة لطلب معاملات blockchain في سبتمبر من العام الماضي.