ارتفع الدولار على نطاق واسع، الجمعة، مع استمرار إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التضخم الأميركية المرتقبة الأسبوع المقبل، فضلا عن تأثر المعنويات بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 0.155% إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24% في الجلسة السابقة.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر.

وتراجع اليورو 0.15% إلى 1.072 دولار متجها لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24% إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، فيما هبط الين 0.12% إلى 131.74 للدولار.

وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبين اثنين للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير.

وأظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن أسعار الجملة في اليابان، ارتفعت في يناير 9.5% على أساس سنوي، مما يضيف إلى مؤشرات متزايدة على عوامل تضخمية يمكن أن تُبقي البنك المركزي تحت ضغط للتخلي التدريجي عن برنامجه الواسع للتحفيز.

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.20% إلى 0.692 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.24% إلى 0.631 دولار.