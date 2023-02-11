أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق الحملة الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسورية اعتبارا من يوم غد السبت تحت عنوان «الكويت بجانبكم» بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام.

وقالت الوزارة في بيان لـ «كونا»: إن الحملة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وتكليف مجلس الوزراء وفي إطار الدور الإنساني للكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضافت أنه سيتم فتح باب التبرعات في الحملة عند الساعة 12 من ظهر يوم غد السبت حتى منتصف الليل على تلفزيون الكويت، معربة عن الشكر للجمعيات الخيرية في الكويت لتعاونها في توحيد الجهود الإغاثية بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على حرصها على تأمين وصول المساعدات بأقرب وقت إلى المتضررين جراء الزلزال المدمر عن طريق الجهات المعتمدة في الكويت.