«الغذاء العالمي» يعلن نفاد مخزونه شمال سورية

«الأمل» ما زال الخيط الذي يتمسك به سكان المناطق المنكوبة في جنوب تركيا وشمال سورية جراء زلزال القرن، خصوصا مع استمرار إنقاذ بعض العالقين ولو بعد خمسة أيام على وقوع الكارثة كما حدث مع السيدة التركية صباحات وارلي البالغة 32 عاما، وابنها سرحات ذو الـ 10 أعوام، من تحت الأنقاض في ولاية ديار بكر، بعد مضي 101 ساعة على الهزة.

غير أن الحال ليس كذلك في شمال غرب سورية حيث تعمل فرق الإنقاذ المحلية وحيدة وبمعدات بدائية، ولم يتمكنوا من إخراج ناجين منذ مساء الخميس.

ويقول المتطوعون وعناصر الإنقاذ إن المساعدات التي بدأت تدخل الخميس أي بعد 4 أيام على الزلزال كانت خجولة ولا تتضمن معدات لازمة للإنقاذ ورفع الأنقاض.

كل ذلك يشير الى أن رقم الـ 22 ألف قتيل الذي اعلن عنه الجمعة في البلدين سيكون أكبر بكثير، فضلا عن آلاف المصابين، ومئات الآلاف من المشردين الذين اصبحوا بلا مأوى هائمين على وجوههم في العراء وعلى جوانب الطرقات وسط درجات حرارة شديدة البرودة انخفضت تحت الصفر.

وتضاعف فرق الإنقاذ والإغاثة الجهود بحثا عن ناجين رغم انقضاء الساعات الاثنين والسبعين الأولى الحيوية فيما يزيد الصقيع من صعوبات الوضع.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن أكثر من 121 ألف متطوع وعامل إنقاذ يعملون على الأرض في المناطق المنكوبة، تساعدهم أكثر من 12 ألف آلية و150 طائرة و22 سفينة.

وتمكن 130 عامل إنقاذ أرسلتهم دولة قطر من إخراج صبي في الثانية عشرة حيا من بين الأنقاض في مدينة نورداجي الريفية الواقعة قرب مركز الزلزال في تركيا.

وينشط أيضا مئات من عمال الإغاثة أتوا من ماليزيا وإسبانيا وكازاخستان والهند ودول أخرى في جنوب تركيا.

ويتابع السكان المضطرون إلى المبيت في خيام أو سيارات وهم يبكون عمل المسعفين الذين يحاولون تحديد مكان ناجين محتملين بواسطة مسيرات وكاميرات كشف تعمل بالطاقة الحرارية.

نسيبة كولوبيجي اوغلو التي تمكنت من الخروج سالمة من سريرها مع ابنتها، فقدت ستة من أقاربها في الزلزال ولم تعد تأمل بالعثور عليهم أحياء.

وهي ممتنة لعمل المناجم الذين ساهموا في إنقاذها، لكنها حانقة من الحكومة وتندد ببطء عمليات الاغاثة شأنها في ذلك شأن هاكان تنريوردي وهو من سكان مدينة أديامان في جنوب تركيا.

وأوضح هذا الأخير «نحن مجرحون في الصميم من أن أحدا لا يدعمنا».

وأعلن الجيش التركي إنشاء قاعدة للدعم اللوجستي في هاتاي بهدف دعم عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات لمناطق الزلزال.

وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، تبعه أكثر 1500 هزة ارتدادية متفاوتة الشدة بحسب ادارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» وأسفر عن أكثر من 18342 قتيلا في تركيا و4000 في سورية.

إلى ذلك، أصدرت الإدارة الأميركية رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية على خلفية كارثة الزلازل.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فإن الرخصة صدرت من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمدة 180 يوما.

وتمنح الرخصة إعفاء لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلازل والتي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على سورية.

هذا وقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية أن المناطق المتضررة نتيجة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار.

وفي مؤشر على حجم الكارثة في شمال غرب سورية، اعلن الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» انتشال أكثر من 513 جثة وأكثر من 830 مصابا في بلدة جنديريس وحدها وهي واحدة من اكثر المناطق تضررا في سورية.

وفي اللاذقية بين قائد فوج الإطفاء المقدم مهند جعفر في تصريح لصحيفة لـ «الوطن» أنه تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ في 44 موقعا متهدما في مناطق متفرقة من المحافظة، واستمرار البحث في بقية المواقع ومعظمها قيد الانتهاء.

وتخشى المنظمات الإنسانية خصوصا انتشار وباء الكوليرا الذي عاد للظهور قبل فترة في سورية.

بدورها أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ان 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت الحدود من تركيا إلى شمال سورية الجمعة.

وقال المتحدث بول ديلون إن الشاحنات تحمل «أجهزة تدفئة كهربائية وخياما وبطانيات وأغراضا أخرى لمساعدة المشردين من جراء هذا الزلزال الكارثي»، موضحا أن المساعدات متجهة إلى إدلب.

جاء ذلك بعدما اعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة إن مخزونه ينفد في شمال غرب سورية حيث تسيطر المعارضة وطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلزال التي ضربت البلدين.

وصرحت كورين فلايشر المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للصحفيين بأن «شمال غرب سورية، حيث يعتمد 90% من السكان على المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق كبير. نصل للناس هناك، لكننا بحاجة لإعادة تعبئة مخزوننا».

وأضافت «مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة. المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة».

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مريانا سبولياريتش في تغريدة عقب وصولها إلى حلب في سورية أن «المجتمعات المحلية التي أنهكتها سنوات من القتال العنيف باتت مشلولة الآن جراء الزلزال».