زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، مدينة حلب، في أول زيارة للمدينة التي تضررت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الإثنين الماضي.

ونشرت الرئاسة السورية، صورا للأسد وعقيلته، وهما يزوران المصابين في مستشفى جامعة حلب.

وقال مخاطبا الأطباء والكوادر العاملة في المشفى: نفتخر بالكوادر الوطنية في كل الأزمات وفي أزمة الزلزال شاهدنا الكثير من البطولات والأطباء الذين يعملون في الظل هم جزء من هذه البطولات وما سمعناه من المرضى وهم بمعنويات عالية يدل على قيامكم بواجبكم وهذه هي الوطنية والبطولة.

ثم توجه الأسد إلى موقع تعمل فيه فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض والدمار لانتشال المصابين وضحايا الزلزال بحي المشارقة ومنطقة بستان القصر بحلب للاطلاع على عمليات الإنقاذ والأضرار، بحسب وسائل الاعلام السورية الرسمية. وتعهد بوضع «كل الإمكانات لإعادة إعمار المناطق المتضررة ومساعدة المنكوبين فيها».