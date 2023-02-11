تقديم مواد غذائية وطبية والمساعدة في توفير مأوى وسكن للأشخاص المتضررين من الزلزال

أعلن رئيس «الهلال الأحمر» الكويتي د.هلال الساير اليوم الجمعة عن توقيع الجمعية اتفاقية تعاون دولية لتقديم مساعدات عاجلة بالشمال السوري لمنكوبي الزلزال بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.

وقال د.الساير لـ «كونا» إنه كمرحلة أولى تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى الهلال الأحمر القطري على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة في الشمال السوري والتي بدأت فعليا هناك.

وأضاف أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ تشمل تقديم مواد غذائية وطبية علاوة على المساعدة في توفير مأوى وسكن للأشخاص المتضررين من آثار الزلزال، مؤكدا أن الاتفاقية جاءت استجابة لنداء الطوارئ للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الأسر والأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المشاريع الإنسانية للجمعية واستمرارا لرسالة الكويت الإنسانية.

وذكر د.الساير أن هذه المبادرات والمساعدات الإنسانية انطلقت بعد التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمساندة المتضررين من زلزال تركيا وشمال سورية، معربا عن الشكر لوزارات الدفاع والخارجية والشؤون لتعاونها مع الجمعية وتسخير كل إمكاناتها من أجل تسهيل مهمة الجمعية.

كما أكد د.الساير وقوف الكويت قيادة وشعبا مع الأشقاء في مصابهم الجلل، داعيا الأفراد وكل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التبرع وتقديم المساعدات لتخفيف آثار الزلزال المدمر.

وقد أرسلت جمعية الهلال الأحمر حتى الآن نحو 90 طنا من المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة آثار الزلزال المدمر على المنكوبين هناك.