قتل فلسطيني إثر تعرضه لإطلاق نار إسرائيلي بدعوى تنفيذه عملية دهس في شرق القدس المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت المصادر أن شابا فلسطينيا أصيب بجروح حرجة جراء إصابته بإطلاق نار إسرائيلي بعد أن نفذ عملية دهس أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية انه تم «شل حركة المنفذ» في إشارة الى قتله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحادث وقع عند محطة حافلات، في حي «راموت». ونقلت عن شهود عيان ان هناك حالات ميئوس منها.

وأضاف الشهود أنه جرى إطلاق النار على منفذ العملية، فيما أشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى مقتله.