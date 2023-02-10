شنت روسيا هجوما واسعا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة التي استهدفت عددا من مواقع الطاقة في أوكرانيا بعد جولة رئيسها فولوديمير زيلينسكي في أوروبا للمطالبة بمزيد من الأسلحة، في وقت اعلنت موسكو خفض انتاجها من النفط ردا على فرض الغرب سقفا لسعره.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 5% الشهر المقبل، كجزء من رد موسكو على السقف الذي فرضته بلدان غربية على سعر نفطها.



واضاف نوفاك «ستخفض روسيا بشكل طوعي الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميا في ممارس. سيساعد ذلك على استعادة العلاقات السوقية»، بحسب ما نقلت عنه وكالات إخبارية روسية، مضيفة أن موسكو اتخذت القرار بشكل أحادي. وأعطى هذا الاعلان، دفعا للأسعار في أسواق النفط العالمية.



وارتفع سعر برنت بحر الشمالي المرجعي الدولي بنسبة 2.3% مسجلا 86.48 دولارا للبرميل.



كما ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في نيويورك بنسبة 2.5 بالمئة مسجلا 80.01 دولارا.



وقال المحلل لدى مجموعة فينالتو نيل ويلسون إن «النفط ارتفع بقوة.. مع إعلان نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك أن بلاده ستخفض الانتاج بمقدار 500 ألف برميل اعتبارا من مارس».



وأعلن الكرملين الجمعة أن الرئيس ڤلاديمير بوتين سيوجه خطابا إلى الأمة في 21 فبراير، قبل أيام قليلة على الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا.



ميدانيا، أكدت أوكرانيا أنها اعترضت 61 من أصل 71 صاروخا روسيا على أراضيها، مضيفة أنها أسقطت أيضا خمس طائرات مسيرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو.



وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن «العدو أطلق 71 صاروخا من طرازي «كاي ايتش-101» و«كاي ايتش-555» وصواريخ كاليبر، ودمرت قوات الدفاع الجوي 61 صاروخا». وأفادت السلطات الأوكرانية بأن مقذوفات عدة أصابت مواقع للطاقة في أنحاء البلاد.



من جهة أخرى، أعلن قائد الجيش الأوكراني الجمعة أن صاروخين روسيين أطلقا باتجاه أوكرانيا، عبرا المجال الجوي لمولدافيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وهو ما نفته بوخارست. وقالت وزارة الدفاع الرومانية إنها رصدت «هدفا جويا أطلق من البحر الأسود من سفينة تابعة للاتحاد الروسي» لكنه «لم يتقاطع في أي وقت مع المجال الجوي لرومانيا».



وأضاف البيان أن «أقرب نقطة لمسار الهدف من المجال الجوي لرومانيا رصدته أجهزة الرادار على بعد حوالي 35 كيلومترا شمال شرق الحدود».



وأرسلت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الروماني من طراز «ميغ-21 لانسر» كانتا تقومان بمهمة دورية بقيادة الناتو «لتعزيز خياراتنا للرد».



وأكدت مولدافيا من جهتها أنها رصدت «صاروخا عبر المجال الجوي لمولدافيا» واستدعت السفير الروسي بهذا الخصوص.



وسمع دوي انفجارات خصوصا في كييڤ، حسب وكالة «فرانس برس».



وأطلقت صفارات الإنذار بهجمات جوية في الصباح ونزل سكان العاصمة إلى قطارات الأنفاق بحثا عن ملجأ وهم يدققون في هواتفهم المحمولة بحثا عن مزيد من المعلومات.



وأكدت شركة الكهرباء الأوكرانية (أوكرينيرغو) الجمعة أن «عددا كبيرا من البنى التحتية للجهد العالي تأثر في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق».



وقالت الشركة في بيان إن الروس «استهدفوا محطات للطاقة الكهربائية ومنشآت لنظام البث»، وأضافت أنه «يتم قطع التيار في إطار إجراءات وقائية طارئة» طبقتها الشركة مرات عدة في الأشهر الأخيرة لتجنب حمولة زائدة على نظام الكهرباء الوطني.



في زابوريجيا حرم «جزءا من المدينة من الكهرباء»، كما كتب على تلغرام أمين المجلس البلدي أناتولي كورتيف الذي قال إنه «في ساعة واحدة سجلت 17 ضربة في المدينة وهو أكبر عدد منذ بداية الغزو الروسي»، ودعا السكان إلى «الصمود».



وفي خاركيف، قال حاكم المنطقة القريبة من روسيا أوليغ سينيجوبوف «اندلعت حرائق» بعد «ضربات صاروخية». وكتب على تلغرام «بعض مناطق المدينة (التي تحمل الاسم نفسه) ما زالت بدون كهرباء».



وتأتي هذه الموجة الجديدة بعد يوم من جولة أوروبية قام بها فولوديمير زيلينسكي للمطالبة بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة. لكن الأوروبيين والأميركيين لم يوافقوا خوفا من تصعيد مع موسكو. وحدهم البريطانيون فتحوا الباب لتسليم أسلحة ربما لكن «على الأمد البعيد».



وأكد زيلينسكي «نريد الحصول على هذه الطائرات التي نحتاجها وهناك اتفاقات (..) غير علنية» من دون أن يذكر أي تفاصيل.



لكن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون قلل على الفور من أهمية هذه الرسالة مؤكدا للصحافيين أنه من المستحيل تسليم طائرات مقاتلة «في الأسابيع المقبلة».



وأضاف رئيس الدولة الفرنسي «لا أستبعد أي شيء على الإطلاق» لكن «ذلك لا يتوافق اليوم مع احتياجات» كييڤ.



ومع ذلك، أصبح الوضع أكثر إلحاحا على الأرض حيث يشن الجيش الروسي هجوما منذ بداية العام.