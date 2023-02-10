قالت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق إن خسائر القطاع الكهربائي بسبب الزلزال تتجاوز 10 مليارات ليرة سورية، ورجحت ارتفاع الرقم إلى الضعف، مع استمرار عملية حصر الأضرار.



وكشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن وجود خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في حلب والمنطقة الساحلية، كما أشار إلى وجود أضرار في محطة تحويل الرستين في اللاذقية، تحتاج إلى شهر تقريبا لإكمال أعمال الصيانة فيها، بحسب تصريحات أدلى بها إلى إذاعة «شام إف إم».



وبين الزامل أنهم يحتاجون إلى فترة تتراوح بين 20 و25 يوما «حتى تعود المنظومة الكهربائية في المناطق المتضررة إلى ما كانت عليه»، علما ان مختلف المناطق كانت حتى قبل الزلزال تشكو من انقطاع التيار لساعات طويلة تصل الى خمس او ست ساعات مقابل ساعة أو اقل وصل، ويصل التقنين لعدة ايام في بعض المناطق.



وقال الزامل إنهم أعفوا مراكز الإيواء من التقنين الكهربائي ليلا، وأن شركة الكهرباء ستتحمل كامل التكاليف المترتبة على هذا القرار.



وفي يناير الماضي، حجزت «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 14 موظفا في وزارة الكهرباء، وأصدرت قرارا يمنعهم من السفر، وأحالتهم إلى التحقيق عقب اكتشاف قضية فساد في الوزارة تبلغ قيمتها 8 مليارات ليرة سورية.



وفتحت الهيئة تحقيقا إثر اكتشاف تلاعب في فروقات أسعار العقود الممنوحة لبعض المقاولين، وشملت قرارات الهيئة 5 مديرين في الوزارة، أحدهم مدير عام سابق، والباقون أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود، وفق ما أوردت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام.