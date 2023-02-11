بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الطلبات والشروط الواجب توافرها لفتح الملف التعليمي او التأهيلي لأول مرة.



وبينت الهيئة أن الشروط الواجب توافرها لفتح ملف تعليمي هي: أن يكون المتقدم كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، وأن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات.



ولفتح ملف تأهيلي: ألا يقل عمر الطالب حتى 31 ديسمبر من العام الدراسي عن 21 سنة، ألا يكون الطالب ذو الإعاقة التعليمية اجتاز المرحلة الابتدائية أو الصف الخامس.



وبالنسبة للمستندات المطلوبة فهي:



٭ تعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الملف التعليمي أو التأهيلي.



٭ صورة شخصية حديثة للطالب.



٭ صورة من شهادة ميلاد الطالب.



٭ صورة من البطاقة المدنية للطالب.



٭ صورة من البطاقة المدنية لكل من: الأب ـ الأم، وصورة من حكم الحضانة أو الوصاية للأم أو الوكيل مع البطاقة المدنية.



٭ صورة من الجنسية لأم الطالب غير الكويتي من أم كويتية.



٭ صورة من التقارير الطبية حسب نوع الإعاقة.



٭ صورة من التقارير النفسية والتربوية واختبارات الذكاء ـ حسب نوع الإعاقة.



٭ الشهادات الدراسية، او التقارير الدراسية للطلبة المقيدين في احدى الجهات التعليمية سواء التعليم العام او الخاص.



٭ صورة من كتاب التحويل الصادر عن لجنة الحالات الخاصة التابعة للتعليم العام مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية



٭ للطلبة المقيدين بالتعليم العام.



٭ كتاب «لا مانع» من مركز تقويم وتعليم الطفل لمن يرغب بالتسجيل في البرامج المسائية.