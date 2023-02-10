دعت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر إزاء محاولة كوريا الشمالية سرقة العملات المشفرة من خلال نشر برمجيات الفدية والابتزاز الإلكترونية في مؤسسات رئيسية عالمية.



وأعلنت وكالة الاستخبارات مع وكالة الأمن القومي الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عن النصيحة الأمنية للتعامل مع تهديدات الهجوم الإلكتروني لكوريا الشمالية، حسبما أوردته الجمعة وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.



وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها سلطات الاستخبارات الكورية والأميركية عن نصيحة أمنية مشتركة.



وبحسب النصيحة الأمنية، تنشئ مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية حسابات مزيفة، ثم تهاجم من خلال شبكات افتراضية خاصة (بي بي إن) شبكات المؤسسات الرئيسية في كل مجال مثل الرعاية الطبية والصحة وغيرها.



وتطلب مجموعة القرصنة تقديم الأصول الافتراضية بما في ذلك العملات المشفرة بشرط تطبيع النظام الأمني بعد أن تدمر النظام الأمني وتعبث به وتشفره من خلال برامج خبيثة.



وذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أن هذه الطريقة تهدف إلى إخفاء هوية المهاجم وتجنب التعقب.



واعتقدت سلطات الاستخبارات الكورية والأميركية أن كوريا الشمالية تستخدم الأصول الافتراضية التي تكتسبها من خلال القرصنة، في تمويل تحقيق الأولويات الوطنية والأهداف الاستخبارية.



وقال مسؤول بالوكالة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تكثف الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الرئيسية في كل المجالات، مثل الرعاية الطبية والصحة في جميع أنحاء العالم لكسب العملات الأجنبية، وأضاف أن الوكالة تتعاون عن كثب مع الدول والمنظمات ذات الصلة لمنع الأضرار واتخاذ إجراءات استباقية.