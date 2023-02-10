هادي العنزي



تعادل السالمية والفحيحيل 2-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على «ستاد ثامر»، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري «زين» للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليحصد الفريقان النقطة الـ 16 لكل منهما، ويتقدم الفحيحيل إلى المركز السابع بفارق الأهداف عن السالمية الثامن.



بدا الفحيحيل أكثر إقداما على مهاجمة مرمى السالمية في الدقائق الأولى للمباراة، مستفيدا من غياب عناصر مهمة في «السماوي»، في مقدمتهم مبارك الفنيني والحارس أحمد عادي وعدم اشراك المهاجم جمعة سعيد، واقترب «الأشاوس» من التسجيل مرتين (4 و9)، لكن يقظة الحارس عبدالرحمن الفضلي حالت دون افتتاح النتيجة، ولم تطل أفضلية «الأحمر» كثيرا بعدما تعرض مهاجمه التونسي يوسف بن سودة للإصابة (20)، ليغادر مجبرا، ويدخل عبدالمحسن العجمي بدلا منه.



امتلك السالمية زمام المبادرة بعد انقضاء النصف الأول من الشوط، ووصل لمرمى خالد العجاجي غير مرة، لكن محاولاته لم تنجح، حتى تمكن المدافع البرازيلي أليكس ليما من التسجيل لمصلحة فريقه برأسية من ركلة ركنية (38)، فيما اعتمد الفحيحيل على الهجمات المرتدة، واقترب فهد الرشيدي من التسجيل، لكن تسديدته علت العارضة (34)، لينتهي الشوط الأول بتقدم السالمية بهدف دون رد.



دخل الفحيحيل في الشوط الثاني عازما على معادلة النتيجة، وبعد عدة محاولات تمكن البرازيلي فيتور دا سليڤا من تسجيل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء مشكوك في صحتها احتسبها الحكم الدولي عبدالله جمالي (60)، وكاد فيتور يضيف الهدف الثاني لفريقه، لكن الفضلي ابعدها عن مرماه بصعوبة (63).



عمد المدربان إلى اجراء عدة تبديلات تكتيكية، بادر مدرب السالمية محمد إبراهيم بإشراك جمعة سعيد، وفهد العتيبي، بدلا من مهدي دشتي، ومحمد الهويدي، فيما زج مدرب الفحيحيل فراس الخطيب بيعقوب الطراروة وعبدالرحمن الحربي بدلا من أحمد غازي ومشاري الكندري، لتبدأ جولة جديدة من الإثارة بين الفريقين.



لم يرض الفحيحيل بالتعادل، وسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة، فواصل زحفه نحو مرمى السالمية، حيث سدد البرازيلي فيتور من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من يد الحارس الفضلي لتجد البديل الطراروة الذي حاول تجاوز حارس السالمية ليعرقله الأخير، ويحتسب جمالي ركلة جزاء صحيحة على فريقه، ترجمها البرازيلي فيتور لهدف ثان لفريقه (82)، ولم يتأخر رد السالمية الذي جاء برأسية لكارلوس ريفاس معادلا النتيجة (83).



وفي الدقائق الأخيرة كان «السماوي» الأقرب للفوز، لكنه لم يفلح في خطف الفوز، بعدما صدت العارضة تسديدة عبدالهادي خميس (92)، لتنتهي المواجهة المثيرة بتعادل إيجابي عادل.



أدار المباراة الحكم الدولي عبدالله جمالي، وأنذر حمد القلاف ومهدي دشتي من السالمية، وعبدالرحمن الحربي وجوليو سيزار وخالد العجاجي من الفحيحيل.