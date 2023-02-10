ناصر العنزي



واصل العربي مطاردته للكويت المتصدر بعد تغلبه على التصامن 4-0 اليوم الجمعة في ختام الجولة ال13 لدوري زين الممتاز ليرفع رصيده إلى 22 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الكويت فيما بقي الخاسر على نقاطه ال14 في المركز قبل الأخير.



سجل اهداف الأخضر عبدالرحمن الشرهان من تسديدة مباغتة داخل منطقة الجزاء (18)، وأضاف الهدف الثاني النيجيري ايدو من تسديدة زاحفة مرت على يسار الحارس سعود القناعي (31)، وعزز الشرهان ايضا نتيجة فريقه بهدف ثالث (64)، وأضاف ايدو ايضا الهدف الرابع من تمريرة البديل محمد صولة (91).



وقد احدث مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو تعديلات كثيرة على تشكيلته التي خاض بها نهائي كأس سمو ولي العهد وغاب عنها السنوسي الهادي وعيسي وليد للإصابة وزج بالحارس احمد دشتي وعلي عبدالرسول وخالد المرشد وعبدالرحمن الشرهان وبسام الصرارفي ، وقد سيطر العربي على مجريات المباراة طوال الشوطين واستغل فرصه جيدا بعدما قدم عرضا جميلا توجه بفوز مستحق بحضور جماهيره.



أما التضامن فقد خسر بسبب سوء أداء خط دفاعه المكون من محمد القبندي وفهد صباح وصامويل وعبدالله مسامح.

أدار المباراة الحكم ضيف الله الفضلي وجاءت قراراته سليمة.