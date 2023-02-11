عبدالكريم العبدالله

أشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين العازمي، بجهود وزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، لمتابعتهما الحثيثة لحالة الموظف الاداري المعتدى عليه في مستشفى الرازي، وسرعة استجابتهم للقبض على المتهمين، داعيا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

كما شكر العازمي جهود ادارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة ورجال الداخلية وعملهم الدؤوب في رصد وضبط المعتدين.

وشدد على أهمية توفير الجو الآمن للكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية في المرافق الصحية لأداء عملها بكل جد واخلاص، مطالبا بتوفير نقاط أمنية ودوريات شرطة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية لحماية هذه الكوادر من اي اعتداء .