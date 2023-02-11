انطلقت حملة (الكويت بجانبكم) الحملة الاغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام عبر البث المباشر على تلفزيون الكويت.

وتم فتح باب التبرعات عند الساعة 12 من ظهر اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 وتستمر حتى منتصف الليل على تلفزيون دولة الكويت.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وبتكليف من مجلس الوزراء في اطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة واغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي اسفرت عن سقوط عشرات الالاف من الضحايا والمصابين.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي قد صرحت في وقت سابق ان الحملة تأتي تعبيرا عن تضامن الكويت مع الشعبين التركي والسوري.

واوضحت البغلي ان هدف الحملة تخفيف معاناة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا واسفر عن الاف الضحايا ودمار شمل المنشآت والمساكن.