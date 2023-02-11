أكدت جمعية الهلال الاحمر اليوم السبت، انها على تواصل وتنسيق مستمرين مع المؤسسات والمنظمات الدولية لايصال المساعدات لمستحقيها من متضرري زلزال تركيا وتحت اشراف مباشر من الجمعية.

وذكرت الجمعية في بيان صحافي ان (الهلال الاحمر الكويتي)، يعمل مع المنظمات الاممية ووكالاتها وغيرها من شركاء العمل الانساني من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لمد يد العون في مواجهة كارثة هذا الزلزال المدمر.

واوضحت ان فريقا من متطوعي الجمعية موجود حاليا في تركيا من اجل تقديم المساعدات وضمان وصولها للاسر المتضررة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين مبينة ان الجمعية تنفذ واجبها الانساني لاغاثة المنكوبين تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المحتاجين في مختلف بقاع الأرض.

وأشارت الى ان الجمعية تعمل وفق المبادئ الأساسية السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تشمل الانسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية موضحة ان هذه القيم هي المتبعة عند تقديم المساعدة للمحتاجين اثناء النزاعات المسلحة وفي حالة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.

يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي ارسلت حتى الان اكثر من 100 طن من المساعدات الانسانية عبر الجسر الجوي الاغاثي الكويتي للتخفيف من وطأة اثار الزلزال المدمر