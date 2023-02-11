قال وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ان الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بتقديم كافة الدعم لإخواننا من الشعبين التركي والسوري لمواجهة آثار الزلازل التي حلت بهم.

واضاف الوزير المطيري في كلمته المباشرة عبر تلفزيون دولة الكويت مدشنا حملة (الكويت بجانبكم)، ان هذه الحملة التي جاءت أيضا بتعليمات من سمو الشيخ احمد النواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تهدف الى اغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا ومساعدة الشعبين السوري والتركي عبر جمع التبرعات لمساندتهم وتخفيف آثار الزلزال المعنوية والمادية.

واكد الوزير المطيري انه ومنذ اللحظات الاولى من حدوث الزلزال هبت الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لمساندةالشعبين السوري والتركي في مواجهة محنتهم لافتا الى ما جبلت عليه الكويت حكومة وشعبا في تقديم المساعدة للمحتاجين في اسرع وقت ممكن.

وشدد على حرص وزارة الاعلام من خلال كافة اجهزتها ومراسليها اضافة الى وكالة الانباء الكويتية (كونا) في تغطية وقائع واحداث زلزال تركيا وسوريا وتسليط الضوء على كافة الجهود المبذولة من دولة الكويت سواء على المستوى الرسمي او الشعبي في اغاثة المتضررين جراء الزلزال.

ودعا الوزير المطيري المواطنين والمقيمين في دولة الكويت الى المشاركة في حملة (الكويت بجانبكم) من خلال التبرعات ومد يد العون والمساعدة للمتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا وتكريس ما جبل عليه اهل الكويت في مساعدةالمحتاجين في كل مكان.

واعرب الوزير المطيري عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لتنظيمهما واشرافهما على هذه الحملة الاغاثية العاجلة من خلال الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية اضافة الى العاملين في وزارة الاعلام على النقل المباشر لوقائع الحملة متمنيا النجاح للحملة ولجميع العاملين فيها.