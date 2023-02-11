دعما للجهود التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الكويتية الرامية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي أصاب الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، ساهمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بمبلغ 250 ألف دينار، والذي ستقوم جمعية الهلال الأحمر بتخصيصه كاملا لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر في تأمين الاحتياجات المطلوبة لهم وتخفيف معاناتهم.

وأعربت «الغرفة» في بيان صحافي، عن صادق مشاعرها لمواساة أشقائنا في سورية وتركيا وعائلات ضحايا الكارثة، داعية الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويعجل بشفاء المصابين، لتؤكد على دعم وترسيخ دورها كشريك إنساني لجمعية الهلال الأحمر.