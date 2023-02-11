قال رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق اليوم السبت، ان قيمة المساعدات التي وزعتها الهيئة من أهل الكويت على منكوبي الزلزال في تركيا ومناطق الشمال السوري يوم أمس تخطت 860 ألف دولار.

وذكر المعتوق في تصريح صحافي، إن الهيئة وزعت امس الجمعة مساعدات أهل الكويت على منكوبي الزلزال موضحا ان هذه الاعتمادات الأولية وجهت لمجموعة من المسارات الإنسانية المتمثلة في توفير الاحتياجات الغذائية وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم المراكز الطبية وخاصة في سوريا.

واضاف أن الهيئة بصدد اعتمادات إضافية متتالية بالنظر إلى حجم الدمار الهائل في البلدين المنكوبين وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى فضلا عن ملايين المشردين.

وأشار إلى أن هذه التبرعات ستوجه أيضا إلى برامج توفير المأوى من الخيام والفرش الاسفنجية وتزويد الضحايا بالمدافئ ومواد التدفئة والملابس الشتوية والبطانيات ودعم آليات الدفاع المدني بالوقود.

وعبر المعتوق عن امتنانه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لفزعتهما السامية لإغاثة ضحايا الزلزال عبر إطلاق جسر جوي إغاثي لنقل الاحتياجات.

واعرب عن شكره لسموهما بتوجيه مجلس الوزراء إلى إطلاق الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) لإغاثة المتضررين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الكويتية.

وناشد أهل الخير والقطاع الخاص بأن يواصلوا فزعتهم لدعم إخوانهم المنكوبين الذين فقدوا ممتلكاتهم وأصبحوا في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ظل أجواء شديدة البرودة.

وتواصل الهيئة الخيرية حملتها الطارئة لإغاثة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وإنفاذ لمشروعاتها الإنسانية في المناطق المنكوبة بالتعاون مع 4 منظمات إنسانية ناشطة في البلدين.