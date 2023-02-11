أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت، انه تم ارسال 42 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية لمتضرري زلزال تركيا عبر الجسر الجوي الاغاثي الكويتي للتخفيف من وطأة آثار الزلزال المدمر.

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (لكونا) ان هذه المساعدات تأتي استكمالا للجسر الإغاثي الكويتي وذلك في اطار جهود الجمعية للحد من التداعيات الناجمة عن كارثة الزلزال المدمر.

وأكد الساير ان الجمعية تعمل كل ما في وسعها لتخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن الكارثة وتوفير الرعاية الأكبر للمنكوبين معبرا عن خالص شكره لوزارة الدفاع ولوزارة الخارجية على اسهامها في انجاح هذه المهمة الانسانية.

وجدد الساير دعوته لكل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص الى تقديم المساعدات العاجلة والمشاركة في الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) التي انطلقت اليوم.

يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي ارسلت حتى الان 100 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة منذ وقوع الزلزال المدمر في تركيا.