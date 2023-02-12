عبدالعزيز الفضلي



تواجه وزارة التربية مشكلة تخص بعض المعلمين والمعلمات الذين تمت الموافقة على نقلهم من وزارات اخرى الى التربية والتي صدرت قبل قرار مجلس الوزراء بايقاف النقل والندب بسبب استقالة الحكومة وباشروا اعمالهم بعد القرار.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن ان هناك قرارات تمت بالموافقة من ديوان الخدمة المدنية قبل تاريخ استقالة الحكومة لمعلمين ومعلمات من وزارات عدة، مشيرة الى ان الكل يعلم أن اجازة منتصف العام الدراسي بدأت من 22 يناير حتى 4 فبراير الجاري والدوام المدرسي في 5 فبراير حيث تمت مباشرة عمل المعلمين والمعلمات في المدارس وارسال مباشرة العمل للوزارة في ذات اليوم، مستغربة في الوقت نفسه إيقاف قرارات المعلمين الذين باشروا اعمالهم في المدارس.



وأوضحت المصادر ذاتها ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني يسعى لاستثناء جميع المعلمين الذين باشروا العمل في هذا الأسبوع كون موافقة ديوان الخدمة المدنية سبقت قرار مجلس الوزارء أكثر من أسبوع وكانت هناك إجازة نصف السنة لا يستطيع المعلمون مباشرة العمل نظرا لعطلة المدارس، لافتة الى ان وزارة التربية طلبت من المعلمين والمعلمات البقاء في مدارسهم إلى حين الاستئناس برأي الديوان وكذلك استثناء المعلمين الذين صدرت قرارات موافقتهم من الديوان قبل قرار مجلس الوزراء وتمت مباشرة العمل لهم.