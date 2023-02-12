أعلن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي والكويت (الموئل) اطلاقه حملة «الكويت تزرع» للسنة الرابعة في منطقة (العبدلية) بالتعاون مع شركة نفط الكويت لنشر وتعزيز الوعي البيئي والتخضير للوصول إلى الكربون المتعادل.



وقال نائب رئيس بعثة البرنامج قصي الدعيج لـ «كونا» ان أهمية الحملة التي نجحت اليوم في زراعة 500 شجرة تكمن في استمراريتها واتساع أقطابها، لافتا الى ان القطاع النفطي بمختلف شركاته عموما وشركة نفط الكويت خصوصا شريك استراتيجي في التنمية المستدامة.



ولفت الدعيج الى أن اختيار محمية العبدلية يأتي لتوضيح الجهود التي يقوم بها هذا القطاع المهم نحو دعم جهود الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني، مشيرا الى ان الهدف هو مكافحة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم من خلال إعادة احياء النباتات الفطرية التي كانت تعيش في صحراء الكويت وتكثيف زراعتها في بيئتها الطبيعية لمقاومة التصحر وزحف الرمال.



وقال انه يتم اختيار شهر فبراير لإطلاق الحملة لأنه شهر الأعياد الوطنية ويعد فرصة للمشاركة في هذه الأعياد والتعبير عن الامتنان لها عن طريق هذه الأنشطة الرمزية.



من جهته، أكد مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام في شركة نفط الكويت محمد البصري لـ«كونا» أن الشركة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على البيئة في الكويت، وأن محمية العبدلية الطبيعية هي إحدى نتائج تلك الجهود.



وقال البصري إن الشركة ترحب كذلك بالتعاون مع كل الأطراف في سبيل ضمان الاستدامة البيئية في الكويت ومنها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي حقق التعاون معه الكثير من الإنجازات ولاسيما حملة «الكويت تزرع» المتواصلة بنجاح والتي ساهمت في تشجير العديد من المواقع.



من جانبه، قال عميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيدوف لـ «كونا» ان رعايته لحملة تخضير المساحات العامة المفتوحة «الكويت تزرع» للسنة الثانية على التوالي تأتي ايمانا منه «بأننا جميعنا شركاء في القيام بدورنا من اجل حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية».