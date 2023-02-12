وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بمنح وسام الواجب العسكري وأنواط الخدمة لعدد من الضباط وضباط الصف تنفيذا للأمر الأميري السامي الذي تفضل به صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد.



ويأتي الأمر السامي تقديرا وتكريما من سموه للجهود التي يبذلها أبناؤه حماة الوطن والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها وصون استقلالها.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس، إن وزير الدفاع بالانابة وجه بمنح وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة لعدد 34 ضابطا من رتبة عميد، ومن الدرجة الأولى لعدد 192 ضابطا من رتبتي مقدم ورائد ومن الدرجة الثالثة لعدد 1790 عسكريا من ضباط الصف بالإضافة إلى منح 217 ضابطا من مختلف الرتب أنواط الخدمة العسكرية بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية بعد استيفائهم لشروط وضوابط الاستحقاق لها.



وذكر البيان أن منح هذه الأوسمة والأنواط لمنتسبي الجيش الكويتي يأتي تزامنا مع الاحتفالات التي تعيشها البلاد بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية وتنفيذا للأمر الأميري السامي بمنحها.



وأضاف أن وزير الدفاع بالإنابة هنأ منتسبي الجيش الكويتي على نيلهم هذا التكريم من القيادة السياسية، والذي يؤكد حرصها واهتمامها بشؤون أبنائها من منتسبي القوات المسلحة وإيمانها بقدراتهم وثقتها بإمكانياتهم وما يقدمونه من عطاءات وتضحيات كبيرة وما يحملونه في نفوسهم من ولاء ووفاء وإخلاص لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي.



وتمنى وزير الدفاع أن يكون هذا التكريم حافزا لمنتسبي الجيش الكويتي، ودافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والسعي نحو تحقيق النهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد في عموم القطاعات العسكرية، سائلا الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.