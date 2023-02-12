

عاطف رمضان



حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة جهاز المناقصات العامة لطلب التمديد الخامس لعقد مناقصة ادارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ مشرف والمرافق التابعة لها المبرم مع إحدى الشركات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2023 بمبلغ 403.9 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم «ه ص/ ص/ 225».



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان قطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال العامة له دور مهم في انشاء منظومة الصرف الصحي التي تبدأ من تجميع مياه الصرف المنزلي وتحويلها الى محطات الضخ وان محطة مشرف هي من احدى محطات الضخ لدى الوزارة، ومن ثم يتم تجميع المياه ومعالجتها معالجة اولية وبعدها يتم ضخ المياه الى محطات المعالجة الكبرى.



واضافت المصادر انه حسب رؤية الوزارة بتوفير بيئة صحية آمنة في تطوير المنظومة فإنها تحرص كذلك على ان تكون منظومتها الصحية حديثة ومتجددة بناء على الطفرة السكانية والخطة الموضوعة من قبل الوزارة.