بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الطلبات والشروط الواجب توافرها لفتح الملف التعليمي او التأهيلي لأول مرة.



وبينت الهيئة أن الشروط الواجب توافرها لفتح ملف تعليمي هي: أن يكون المتقدم كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، وأن يكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات.



ولفتح ملف تأهيلي: ألا يقل عمر الطالب حتى 31 ديسمبر من العام الدراسي عن 21 سنة، ألا يكون الطالب ذا الإعاقة التعليمية اجتاز المرحلة الابتدائية أو الصف الخامس.



وبالنسبة للمستندات المطلوبة فمنها تعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الملف التعليمي أو التأهيلي.



٭ صورة من التقارير النفسية والتربوية واختبارات الذكاء حسب نوع الإعاقة.