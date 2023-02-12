

أحمد مغربي



درس الجهاز المركزي للمناقصات العامة تعاقدات تضمنت ترسيات وأوامر تغييرية وموازنات تثمينية بنحو 56 مليون دينار لشركة نفط الكويت، إذ وافق على ترسية مناقصة خطوط الأنابيب والأعمال المرتبطة بها في منطقة أم نقا وجنوب الرتقة بـ 23.5 مليون دينار.



ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشركة نفط الكويت على إصدار الأمر التغييري الرابع لتمديد عقد تزويد أيدي عاملة مساعدة لمستشفى الأحمدي لمدة عام اعتبارا من 23 يناير 2023 حتى 24 يناير 2024 بتكلفة إضافية على قيمة العقد تصل إلى 6.79 ملايين دينار بالإضافة إلى استخدام مبلغ مالي قدره 1.13 مليون دينار من المبلغ غير المستخدم في العقد ليصبح المبلغ الإجمالي 7.9 ملايين دينار.



وأذن المناقصات لـ«نفط الكويت» بعمل موازنة تثمينية في أحد العطاءات المقدمة من شركة لتزويد خدمات صيانة الأسطول البحري للعمليات البحرية بـ 19.8 مليون دينار.



ورفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب إصدار الأمر التغييري السادس لشركة نفط الكويت بزيادة مبلغ إجمالي قدره 5.15 ملايين دينار ما يعادل 10.3% لمناقصة تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق غرب الكويت بنفس شروط وبنود العقد، إلى جانب تمديد مدة العقد لـ 6 أشهر بمبلغ 4.76 ملايين دينار اعتبارا من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2023 ولحين الانتهاء من إجراءات ترسية مناقصتي العقد البديل.