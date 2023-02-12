سيكون لها 11 نشاطاً من بينها إنتاج وتحلية وبيع المياه والاستزراع السمكي



باهي أحمد



أسس معهد الكويت للأبحاث العلمية شركة مساهمة مقفلة تختص بإنتاج وتسويق الابتكارات العلمية.



وتفصيليا، أسس معهد الكويت للأبحاث العلمية شركة كاظمة لإنتاج وتسويق الابتكارات العلمية برأسمال 6 ملايين دينار وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن تكون مدة الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ الإشهار.



وحدد للشركة 11 غرضا أسست من أجلها وهي الزراعة المختلطة، والزراعة المائية، والاستزراع السمكي في البحار، والاستزراع السمكي في المياه العذبة، وتشغيل أحوض تفريخ الأسماك في المياه العذبة، وإنتاج وتعبئة المياه، وإنتاج وتعبئة المياه المعدنية بالموقع، وإنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة، وتحلية المياه، والبيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها، وتشغيل أحواض تفريخ الربيان في المياه العذبة.



ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من 3 أعضاء وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.