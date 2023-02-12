

بيروت - عامر زين الدين



شدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط على «ضرورة تضافر الجهود الدولية والمانحة لتعزيز الموقف الإنساني تجاه الشعب السوري في نكبته الأخيرة والكارثة التي أصابت عائلات الضحايا والجرحى على وجه الخصوص وتوفير الدعم المطلوب لها، بعيدا من كل أشكال المزايدات التي لا طائل منها أمام هول المصيبة التي تمر بها والمحن التي يعيشها الشعب عموما».



وسأل النائب جنبلاط في تصريح: «ألم يعد ضروريا استعادة مؤسسات الدولة دورها في الحد الأدنى المطلوب، أمام مشهد الاضطرابات الحاصلة والانكماش السياسي والاقتصادي والمالي المسيطر وحال الانسداد المتمادي، أكان بالنسبة للأزمة الرئاسية التي تتوقف عند حدود التنازلات الوطنية للتسوية المطلوبة بعد أكثر من 3 أشهر من الشغور وتؤدي إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان وما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، أو التدمير المتمادي والممنهج للمؤسسات كحال القضاء أخيرا أو إفراغها مثل المجلس العسكري وغيره؟»، مشيرا على هامش لقاءاته في قصر المختارة بالوفود ضمن استقبالات السبت، الى «المبادرات السياسية والطروحات التي تقدم بها اللقاء الديموقراطي وتهدف أولا وأخيرا إلى حماية المؤسسات والحد من انهيارها على كل الصعد».