

أسباب تكرار التهاب الجهاز التنفسي



حذر الطبيب أندريه بوزدنياكوف اختصاصي الأمراض المعدية، من أن تكرار التهاب الجهاز التنفسي قد يشير إلى الإصابة بالأورام، أو اختلال التوازن الهرموني، مشيرا إلى أن بعض الناس يصابون عدة مرات في السنة بالتهاب الجهاز التنفسي.

وقد يشير هذا التكرار إلى اختلال التوازن الهرموني.



ويقول: «بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات والبالغين، تعتبر الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد 4-6 مرات في السنة من الأمور الشائعة.

بالطبع هذا رقم متوسط. المهم يجب الأخذ بالاعتبار هل صحيح تكررت الإصابة أم انها مضاعفات الإصابة السابقة، لأن البعض يعتبر مضاعفات المرض أو مساره الطويل إصابة جديدة». ووفقا له، يؤدي انخفاض الاستجابة المناعية لدى الشخص، إلى تكرار الإصابة بأمراض معدية.

ويقول: «إذا اتضح أن تكرار التهاب الجهاز التنفسي هو أمراض مختلفة وليس حالة مرضية طويلة أو مزمنة، فحينها يجب على المريض النوم 7-9 ساعات في اليوم، واتباع نظام غذائي متوازن واستبعاد الوجبات السريعة والأطعمة الضارة وتجنب الإجهاد وتقوية الجسم.

كل هذا يجب أن يتم بصورة تدريجية وتحت إشراف طبيب مختص». وينصح الخبير بعدم محاولة رفع فعالية منظومة المناعة شخصيا بتناول أدوية ومواد غذائية معينة، لأنها قد تعطي نتيجة عكسية وتلحق الضرر ببعض أعضاء الجسم. فمثلا تناول الثوم يوميا من جانب سوف يحفز منظومة المناعة، ولكنه من جانب آخر يتلف الغشاء المخاطي للمعدة.

ووفقا له يمكن أن تشير الحالات المتكررة من الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة إلى اختلال التوازن الهرموني في الجسم، فضلا عن التأثيرات الجسدية الشديدة وتأثير الإشعاع المؤين الصلب.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»