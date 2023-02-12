

يأمل برشلونة في استغلال غياب غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب لتوسيع الفارق بينهما الى 11 نقطة، عندما يخوض اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام مضيفه فياريال في المرحلة 21 من بطولة إسبانيا في كرة القدم، قبل أربعة أيام على امتحانه العسير أمام ضيفه مان يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي.



وتنتظر أتلتيكو مدريد مهمة صعبة أمام مضيفه سلتا فيغو الذي حقق فوزين متتاليين أبعداه مؤقتا عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية. ويلعب رايو فايكانو مع خيتافي، وبلد الوليد مع أوساسونا اليوم.



ايطاليا



أعاد المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز أمام ضيفه تورينو 1-0، في افتتاح منافسات المرحلة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ابن الـ 36 عاما هدف النقاط الـ 3 الذي أشعل جماهير ملعب «سان سيرو» بعدما تابع عرضية مواطنه تيو هرنانديز من الناحية اليسرى رأسية في شباك الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (62).



إلى ذلك، يستضيف يوفنتوس نظيره فيورنتينا اليوم في واحدة من أكثر المباريات عداوة في كرة القدم الإيطالية. ويستضيف نابولي، الباحث عن لقب أول في «سيري أ» منذ 1990، كريمونيزي واضعا نصب عينيه هدفين، الأول الثأر من خروجه المفاجئ على يد متذيل الدوري من ثمن نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح منتصف الشهر الفائت، والإبقاء على فارق 13 نقطة في الصدارة، أو أكثر حال فوزه وتعثر إنتر الثاني.