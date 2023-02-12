

حسم التعادل الإيجابي مباراة أرسنال ضد برينتفورد 1-1 في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ستاد «الإمارات».



وتمكن البلجيكي تروسارد من تسجيل الهدف الأول لـ «المدفعجية» بعد دخوله كبديل بعد صناعة من الإنجليزي ساكا (66). ولم تمر سوى 8 دقائق فقط حتى فاجأ إيفان توني أصحاب الأرض بهدف التعادل لصالح برينتفورد بطريقة رائعة مغالطا الحارس رامسديل في مرمى «الغانرز».

وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة مبتعدا بالصدارة مجددا بعد مرور 21 مباراة، بينما وصل رصيد برينتفورد إلى 34 نقطة بعد خوض 22 مباراة. وحقق ليستر سيتي فوزا كبيرا على توتنهام 4-1.

وأحرز توتنهام الهدف الأول عن طريق رودريغو بينتانكور في الدقيقة 16. وتعادل ليستر سيتي عن طريق نامبليس في الدقيقة 22، بنما جاء الهدف الثاني عن طريق جيمس ماديسون (25).



وقبل نهاية الشوط الأول أحرز ليستر سيتي الهدف الثالث عن طريق كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وفي الشوط الثاني أحرز فريق ليستر سيتي الهدف الرابع عن طريق هارفي بارينيس في الدقيقة 81.



بهذه النتيجة يحتل ليستر سيتي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وفي باقي المباريات، تغلب فولام على نوتنغهام فوريست 2-0، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون 1-1، وخسر ساوثمبتون من ولفرهامبتون 1-2.



وتابع تشلسي هدر النقاط بتعادله للمباراة الثالثة تواليا وهذه المرة أمام مضيفه وست هام 1-1. وسقط تشلسي صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا بعد تعادله سلبا أمام ليفربول وفولام في المرحلتين الماضيتين، علما أنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 8 الأخيرة.

وكانت عودة مهاجم تشلسي البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف فريقه ناجحة اذ افتتح التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يدرك وست هام التعادل بفضل مدافعه الإيطالي إيمرسون (27). إلى ذلك، يريد مان سيتي حامل اللقب العودة الى سكة الانتصارات، حين يستضيف أستون فيلا.



أما مان يونايتد الثالث، ففشل في الاستفادة من سقوط كل من أرسنال وسيتي، واكتفى بالتعادل مع ضيفه ليدز 2-2 الأربعاء الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة، وسيلتقي الفريقان اليوم مرة أخرى على ملعب إيلان رود.