

هادي العنزي



يغادر ظهر اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات (3x3) إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة، حيث سيشارك في منافسات «ثلاثيات» كرة السلة بفريقين (أ، ب)، على أن يتكون كل فريق من 4 لاعبات. وتعد هذه المشاركة هي الثانية لسيدات أزرق «السلة»، بعد مشاركة أولى في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت في الكويت العام الماضي.



من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس الوفد وليد الشمري، أن المشاركة في البطولة العربية تأتي لاكتساب الخبرات الفنية، ورفع المستوى الفني للاعبات الأزرق، وقال: «تحرص اللجنة النسائية على تطوير كرة السلة النسائية، وفق خطة مدروسة، على عدة مراحل، وتأتي المشاركات الخارجية كجزء رئيس من هذه الخطة».



وذكر أن المنتخب كان في حالة تجمع دائم كل يوم جمعة، للتدرب، وتطوير القدرات الفنية والبدنية، بقيادة المدرب الوطني خالد المسافر، ونأمل أن تأتي المشاركة العربية بالنتائج المرجوة للفريق.



ويضم وفد الأزرق النسائي 8 لاعبات هن: ستوره الرشيدي، وليلى بهبهاني، وجيدة العيسى، وخديجة خلف، وشيخة إبراهيم، ورتاج مال الله، وسلوى الحبيل، ومشاعل المرزوق.