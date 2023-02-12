

يعقوب العوضي



فاجأ برقان نظيره الكويت وفاز عليه 3-2 في المباراة التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما أصبح رصيد «الأبيض» 24 نقطة متعادلا مع المتصدر القادسية بالرصيد نفسه.



وفي مباراة أخرى، عاد العربي إلى جادة الانتصارات بفوزه على الجهراء بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده الى 20 نقطة، فيما بقي الجهراء على رصيده السابق 13 نقطة. وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز التضامن على اليرموك بثلاثية نظيفة ورفع رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع اليرموك بالرصيد نفسه، كما فاز الشباب على الصليبخات بنتيجة 3-2 ورفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما ارتفع رصيد الصليبخات إلى 22 نقطة.



من جهة أخرى، غادرت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي كاظمة إلى البحرين للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا للبطولة العربية رقم 41 للأندية الأبطال التي ستقام في القاهرة من 18 الجاري وتستمر حتى 3 مارس المقبل.