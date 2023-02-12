عبدالكريم العبدالله

أشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين سبيل العازمي بجهود وزير الصحة د.أحمد العوضي ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لمتابعتهما الحثيثة حالة الموظف الاداري المعتدى عليه في مستشفى الرازي وسرعة استجابتهما للقبض على المتهمين، داعيا الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم.



كما شكر العازمي جهود إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة ورجال وزارة الداخلية وعملهم الدؤوب في رصد وضبط المعتدين. وشدد العازمي على أهمية توفير الجو الآمن للكوادر الطبية والفنية والتمريضية والادارية في المرافق الصحية لأداء عملهم بكل جد واخلاص، مطالبا بتوفير نقاط أمنية ودوريات شرطة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية لحماية هذه الكوادر من أي اعتداء.