وجه النائب د. مبارك الطشة سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، قال في مقدمته:



نشرت إحدى الصحف مؤخرا خبرا يفيد بحرمان 834 طالبا من اختبارات الصف الثاني عشر بسبب الغش. وذكرت ان أكثر حالات الحرمان كانت بسبب الخروج عن اللوائح والقوانين المنظمة لسير اللجان واستخدام سماعات الغش في الاختبارات. وحذرت من ان «الغش الالكتروني» أصبح ظاهرة سنوية تتجدد مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.



لذا يرجى افادتي وتزويدي بما يلي:



- كم بلغ اجمالي عدد حالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي، يتضمن توزيع تلك الحالات بحسب:



- المنطقة التعليمية.



- المادة الدراسية.



- النوع (ذكور/ اناث).



- يرجى تزويدي بجدول يبين عدد حالات الحرمان من الاختبارات بسبب الغش خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022)



- هل أجرت الوزارة او أي من المراكز التابعة لها أي دراسات او بحوث او اعدت أي تقارير بشأن ظاهرة الغش اجمالا، وما سميت بظاهرة «الغش الالكتروني» على وجه الخصوص؟ واذا كانت قد اعدت مثل تلك الدراسة، ما أهم النتائج التي توصلت اليها؟ وما أسباب ودواعي الظاهرة؟ وما العوامل التي أسهمت في انتشارها؟ وكيف يمكن مواجهتها والحد منها؟ وما الآثار والنتائج المترتبة عليها مستقبلا فيما يتعلق بالتسجيل والقبول في الجامعات؟ وما انعكاساتها على سوق العمل؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات والبحوث ان وجدت.



- ما الإجراءات المتبعة عادة ووفقا للقواعد والنظم المعمول بها في التعامل مع حالات الغش؟ وهل يتم اتخاذ اجراء موحد في كل الأحوال؟ وهل هناك بدائل مختلفة يتم اختيار أحدها بحسب الحالة؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات واللوائح المنظمة لإجراءات التعامل مع حالات الغش، والسند القانوني لها.



- هل أجرت وزارة التربية أي دراسات او بحوث بشأن الإجراءات الاستباقية او الوقائية لمنع الغش؟ وهل درست تجارب دول أخرى أو نظم تعليمية مختلفة في الرقابة على الامتحانات؟ مع تزويدي بها إن وجدت.