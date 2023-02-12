وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 10 وزراء بشأن الأراضي المخصصة للوزارات والجهات التابعة لهم ولم تستغل، والوزراء هم كل من:



وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف يوضح الأراضي المخصصة لوزاراتكم والجهات التابعة لكم ولم تستغل، مع بيان موقع ومساحة كل أرض على حدة والغرض من التخصيص وتاريخ التخصيص.



2 - هل وقعت عقود للتصميم أو أعمال البناء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقيمتها والمبالغ المدفوعة والأعمال المنجزة بموجب تلك العقود وصورة ضوئية منها.



3 - الإجراءات المتخذة والمخاطبات مع الجهات المعنية لبدء أعمال الإنشاء في الأرض المخصصة وأسباب التعطيل -إن وجدت-.