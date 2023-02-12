

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc عن مشاركتها في النسخة الثانية من مؤتمر «LEAP» الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023 بالرياض.

ويركز المؤتمر الذي تم تنظيمه تحت شعار «في عوالم جديدة» هذا العام، على مجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي.



بعد نجاح المؤتمر في نسخته الأولى، تشارك stc في نسخته الثانية تماشيا مع تركيز الشركة على تعزيز دورها كرائد رقمي ولاعب رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والإقليمية.

وحضر المؤتمر م.مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي لشركة stc في خطوة تعكس مستوى الالتزام الذي وضعته الشركة تجاه استكشاف المنصات الرئيسية والمؤثرة التي يمكن أن توسع أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في stc، خاصة بعد الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة.



لطالما كانت إستراتيجية stc وهدفها الرئيسي هو توفير مجموعة غنية من الحلول السحابية والرقمية والاتصالات جنبا إلى جنب مع حلول تكنولوجيا المعلومات الرائدة لإثراء تجربة العملاء للأفراد وتعزيز نماذج الأعمال لعملاء الشركات.



كشركة رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ركزت stc على أن تصبح لاعبا رئيسيا في الاقتصاد الرقمي المزدهر في المنطقة من خلال توفير منتجات مبتكرة وحلول متكاملة وتقنيات رائدة لعملاء المؤسسات.

فمن خلال بنيتها التحتية الراسخة للشبكة، والالتزام بتميز خدمة العملاء وفريقها من المهنيين ذوي الخبرة، تسعى stc جاهدة لتكون سباقة في تبني التطورات التكنولوجية داخل الصناعة، فسواء من خلال تقديم استشارات إستراتيجية حول تقنية المعلومات أو خدمات اتصالات متطورة، فإن stc تقدم ميزة تنافسية في السوق الرقمي الديناميكي سريع التطور اليوم.



ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر LEAP شهد حضور أكثر من 100 ألف مبتكر تقني وخبراء بارزين من جميع أنحاء العالم، استمعوا إلى آراء أكثر من 700 متحدث خبير عبر 11 مرحلة تقنية لتقديم رؤى الخبراء ومحتوى متطور.

وركزت موضوعات المؤتمر المنطلق تحت شعار «في عوالم جديدة»، كل يوم على موضوع مختلف يتعلق بالابتكار، مثل التعاون والزخم والمستقبل.