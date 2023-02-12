

بمناسبة قرب الاحتفال بالأعياد الوطنية، قام البنك التجاري الكويتي بصيانة وإعادة تجديد النصب التذكاري الخاص بالبنك والواقع تحديدا على تقاطع الدائري السادس مع طريق الملك فهد بشكل كامل، علما أن هذا التجديد للنصب التذكاري يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والاحتفالات التي يعتزم التجاري القيام بها خلال الشهر الجاري.



وفي هذا السياق، صرحت أماني الورع، نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك: حرصنا في البنك التجاري على بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية من مطلع فبراير من خلال تزيين وتجديد النصب التذكاري وصيانته، احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. وتابعت مشيرة في هذا الصدد الى أن البنك يحرص على المشاركة في احتفالات الكويت الوطنية، وتنعكس هذه المشاركة من خلال عدة طرق، منها تجديد وتزيين النصب التذكاري بشكل يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.