

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز Venue 56، وذلك بهدف رعاية الأنشطة التي سيقوم بها البنك خلال 2023، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية دعما لأنشطة الرياضات الإلكترونية المشتركة بين البنك والمركز، بالإضافة إلى تطوير رياضة الألعاب الإلكترونية، نظرا لما لقيته من نجاح في مختلف دول العالم سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.



وبهذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري: اهتمام الشباب في الكويت بالرياضات الإلكترونية متنام أسوة بجميع دول العالم، حيث أصبحت الرياضات الإلكترونية اليوم مركزا أساسيا وتعتبر من أنواع الرياضات الذهنية التي تساهم بتطوير الذات ومواكبة عصر الرقمنة.



وأوضح أن مركز Venue 56 يعتبر مركزا متمرسا في مجال عالم الرياضات الإلكترونية، وأن هذه الاتفاقية هي بداية من البنك لإنجاح المجال الرياضي الخاص بالعالم الإلكتروني، حيث سيتبعه العديد من الشراكات للمساهمة بالارتقاء بهذا المجال الخاص بفئة الشباب.



بدوره، قال محمد الأيوب المؤسس لمركز Venue 56: نسعد اليوم بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكثر البنوك نموا في الكويت، حيث يعتبر بنك وربة من أكثر البنوك دعما للأعمال الشبابية خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن هذه الشراكة ستكون على مدار عام 2023، وستساهم في تطوير العمل المشترك لخدمة الشباب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق التطلعات الخاصة بالرياضيين في مجال الرياضات الإلكترونية.



وأفاد بأن المركز تأسس لخدمة الرياضات الإلكترونية بجميع مجالاتها وبناء نجاحات إلكترونية للشباب الكويتي لمواكبة المنافسة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تجهيز الفرق ذات المهارة العالية للمنتخبات الوطنية.



ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، كما يعتبر من أكثر البنوك المحلية بعدد قاعدة المساهمين فيه، ويعتبر ذلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع.