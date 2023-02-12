

تأكيدا لالتزامه بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية وتطوراتها السريعة، سجل بنك الكويت الدولي (KIB) سلسلة من الإنجازات البارزة عبر خدماته المصرفية الإلكترونية والرقمية خلال العام 2022، حيث أكد المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد نواف الخريف أن البنك قد نجح في استكمال العديد من الخطط التي كان قد صممها لتعزيز وتطوير بنية أعماله الرقمية الأساسية، لضمان أعلى مستوى من القدرة على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل الحلول الرقمية التي تناسب أسلوب حياة العملاء، وتوفر لهم تجربة مميزة.



وأضاف الخريف في تصريحه أن النهج الذي تتبعه الإدارة المصرفية للأفراد لتستمر في إثراء التجربة المصرفية الإلكترونية، تعتمد في المقام الأول على تبني توجهات العملاء المصرفية الحديثة بما يتماشى مع نمط حياتهم العصري، ومن هذا المنطلق، ركزت الإدارة المصرفية للأفراد جهودها على ابتكار قنوات مصرفية بديلة ومتنوعة، علاوة على إتاحة قنوات تسمح بالوصول إلى جميع شرائح العملاء أينما كانوا بطرق تناسب أسلوب حياتهم اليومي وتلبي متطلباتهم بأعلى مستوى من الخدمة.



وفي إطار سعيه لتنمية قدراته الرقمية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإلكترونية، أوضح الخريف أن البنك قد نجح خلال العام الماضي في إضافة 6 خدمات جديدة عبر تطبيق KIB موبايل، أهمها خدمة تحميل وطباعة كشف الحساب، وخدمة «قسم فاتورتك»، وخدمة فتح حساب الدروازة الجديد، مشيرا الى أن ذلك قد ساهم في تضاعف أعداد مستخدمي التطبيق لـ 33% مقارنة بعام 2021.



كما واصل KIB ابتكاراته الرقمية طوال العام ليتمكن من تقديم العديد من خدماته المصرفية للعملاء دون الحاجة لزيارتهم للأفرع، فقد ذكر الخريف أن البنك قد نجح خلال السنة الماضية في إطلاق خدمة إضافة العميل للنظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية، حتى تكون إحدى القنوات البديلة التي يستطيع العميل استخدامها، حيث قام بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI)، من أجل الاستفادة من قاعدة بياناتها وتطبيقها الرقمي: «هويتي»، في تيسير وتسريع عملية فتح الحساب «أونلاين» للعملاء.