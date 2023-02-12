

عرضت أودي الكويت ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، 5 سيارات جديدة في معرض الكويت للسيارات 2023، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 19 حتى 28 يناير الماضي.



وضم تشكيل السيارات المعروضة هذا العام كل من أودي: A3، Q3 وQ8، بالإضافة إلى e-tron GT وe-tron Sportback الكهربائيتين بالكامل.



وتمكنت أودي الكويت من عرض مجموعة متقدمة من طرازات السيارات الجديدة في معرض الكويت للسيارات هذا العام للجمهور الكويتي، وتضمنت السيارات المعروضة تشكيلة جديدة من سيارات متعددة الاستعلامات، والتي تتميز بأحدث تقنيات التكنولوجيا والمواصفات الراقية.



وتتميز جميع سيارات أودي بدمج الراحة والاستخدام العملي بدرجة عالية من الرفاهية والتكنولوجيا العصرية، وتتطلع الشركة إلى التواصل مع عشاق العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع مرة أخرى قريبا.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية طريق الجهراء (شارع البيبسي) أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.