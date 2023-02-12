

مفرح الشمري



يواصل القائمون على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي رسم الابتسامة على محيا رواده باستقطاب عروض مسرحية كوميدية عالمية حتى يتعرف عليها الجمهور عن قرب، ومن هذه الأعمال العالمية التي استقطبها «جابر الثقافي» مسرحية «شريك» المقتبسة من الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، والذي أنتجته شركة دريم وركس أنيميشن والتي تم عرضها على خشبة مسرح الدراما بالمركز خلال الفترة من 2 إلى 11 الجاري بحضور جماهيري من مختلف الأعمار.



تضمنت المسرحية الموسيقية الكوميدية شخصيات محبوبة من فيلم شريك، مثل «الأميرة الشجاعة، الحمار الثرثار، اللورد الشرير، السريع الغضب، ورجل الزنجبيل المحبوب»، وغيرها من الشخصيات التي تعلق بها الكبار قبل الصغار حيث تروي المسرحية قصة شريك، الغول المتواضع والبسيط، الذي يعيش في مملكة نائية، والذي تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يتولى مهمة إنقاذ الأميرة بدلا من الأمير الوسيم.



الجميل في هذا العرض العالمي انه عرض شامل فيه الموسيقى والرقصات الإبداعية التي تفاعل معها الجمهور بكل لوحة من لوحاته ورسم على محياهم السعادة لمتابعتهم لهذه المسرحية العالمية التي حملت بين طياتها الكثير من المعاني الجميلة، والأجمل ان جميع الشخصيات التي شاهدناها في شاشة السينما نشاهدها على خشبة المسرح وهذا الأمر خلق تواصلا جميلا بين الجمهور وشخصيات العمل الذي تضمن 19 أغنية جديدة.



المسرحية فرصة لمنتجي الأعمال المسرحية الموجهة للطفل ان يتابعوها ليتعرفوا على ما نحتاج إليه حتى يكون لدينا مسرح طفل دائم وليس بالمناسبات فقط، لأنه من المسارح التي تحرص الدول على الاهتمام به لغرس القيم والعادات والتقاليد المحببة في نفوس الأطفال من خلال الأزياء والديكورات التي تتماشى مع العرض وليس لجذب الانتباه فقط.



شكرا مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على استقطاب مثل هذه الأعمال العالمية التي تجسدها شخصيات محبوبة لدى الجميع.. وعساكم على القوة.