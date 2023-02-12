قتل كيرنان فوربس، أحد أبرز مغني الراب في جنوب افريقيا والمعروف بلقب «ايه كاي ايه»، بطلقة نارية أثناء مغادرته أحد المطاعم في دربان جنوب شرق البلاد، على ما أفادت عائلته. وكتب والداه توني ولين فوربس في حسابهما عبر تويتر «علمنا ببالغ الأسى وفاة ابننا الحبيب البالغ 35 عاما».



ونال نجم الهيب هوب الجنوب افريقي «ايه كاي ايه» جوائز عدة، وحظي بترشيح في «جوائز إم تي في» الموسيقى الأوروبية». وقتل «ايه كاي ايه» ورجل آخر كان بجانبه مساء الجمعة، عندما كانا يغادران مطعما ويتوجهان نحو سيارتهما. وأوضحت الشرطة في بيان أن الضحيتين «استهدفا من مسلحين عبرا الشارع باتجاههما وأطلقا النار عليهما من مسافة قريبة».



ولم تعرف بعد الدوافع الكامنة وراء الجريمة، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها.



وتنتشر عمليات إطلاق النار في جنوب افريقيا التي يسجل فيها أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.



ولدى كثر تراخيص لحمل سلاح بهدف الحماية الشخصية، إلا أن عدد الأسلحة غير المرخص بها أكبر بكثير.