ذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» أمس السبت أن مركبة الشحن الروسية غير المأهولة «روسكوسموس بروجرس 83» وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة لمدة يومين.



وتم إطلاق المركبة الفضائية، الخميس الماضي، من كازاخستان، لتنقل نحو ثلاثة أطنان من الإمدادات، بما في ذلك غذاء وماء ووقود إلى الطاقم.



وتم تزويد الطاقم المكون من سبعة أشخاص، بالحساء واللحم والسمك بالإضافة إلى عصائر وحليب وشاي وقهوة. وكانت هناك أيضا فواكه مجففة وبسكويت ومكسرات.



وبالإضافة إلى إمدادات الطاقم، جلبت المركبة الفضائية معدات جديدة لتجارب علمية.