

منصور السلطان



في أقل من 24 ساعة من انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصلة استهتار ورعونة لشباب يقودون سيارات رياضية في منطقة العارضية باستهتار ورعونة، تم تكثيف التحريات لضبطهم وضبط السيارات، وتمت إحالة الشباب الى المرور، وسحب السيارات إلى كراج حجز المرور.



من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن العام تفاعل مع مقاطع فيديو تظهر تجمع عدد كبير من الشباب في منطقة الأحمدي، مسببين إزعاجا لمرتادي الطريق، وتمكن رجال القطاع من فض التجمع وضبط المستهترين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.