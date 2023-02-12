

سعود عبدالعزيز



سجل رجال مخفر بيان قضية اعتداء بالضرب رقم 7/2023 جنايات بين طرفين، ونتج عن الاعتداء إصابة 3 أشخاص وأسعفوا إلى المستشفى الأميري.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد عن وقوع مشاجرة عنيفة بين مواطنين في منطقة بيان استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، ولدى انتقال رجال الأمن تبين أن عدد المتشاجرين 6 أشخاص، وقد أصيب 3 أشخاص قامت سيارات الإسعاف بنقلهم للمستشفى الأميري. هذا، وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها انه لا احد فوق القانون.

وأضافت: بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة تبادل بالضرب بين عدة أشخاص ومن بينهم ضابط في وزارة الدفاع، تم تسجيل قضية بالواقعة وإحالة اطرافها الى الاختصاص.