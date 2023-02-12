

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية م.مي البغلي القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 بإشهار جمعية رياضي الكويتية، وجاء في القرار: تشهر جمعية رياضي الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



وجاء في النظام الأساسي لجمعية رياضي الكويتية: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية رياضي الكويتية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف فيه الجمعية الى:



1 ـ توعية المجتمع بأهمية الرياضة من الجانب الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة. 2 ـ نشر وتعزيز الرياضة في المجتمع الكويتي والتوعية بأهميتها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والندوات الرياضية والكتب التوعوية (العقل السليم في الجسم السليم).



3 ـ اقامة الأنشطة الرياضية المختلفة بكل المناطق السكنية وادخال عنصر المنافسة بين الشباب لشغل اوقات فراغهم.



4 ـ بناء جسور التواصل بين اعضاء الجمعية.



5 ـ تدعيم الروابط المجتمعية والتربوية والاخلاقية عن طريق ممارسة الرياضة والتعاون مع الهيئات الرسمية والقطاع الخاص لتحقيق الاهداف الرياضية المشتركة.



٭ مناور العازمي.



٭ احمد المجرن.



٭ محمد الرشيدي.



٭ علي النويعم.



٭ نايف الغريب.



٭ صالح العتيبي.



٭ حمد الحمادي.



٭ عبدالله الديحاني.



٭ راشد الجلاوي.



٭ مشعل العازمي.



٭ فواز الرشيدي.



٭ محمد العازمي.



٭ فيصل المطيري.



٭ حمد العازمي.



٭ عبدالرحمن عشيبان.



٭ عبدالله العتيبي.



٭ سعود عشيبان.



٭ راشد العازمي.



٭ ناصر الديحاني.



٭ بدر العازمي.



٭ فيصل الديحاني.



٭ تركي العازمي.



٭ سليمان الضفيري.



٭ عايد العازمي.



٭ سعد العازمي.



٭ نايف العازمي.



٭ عبدالله الدوسري.



٭ احمد العازمي.



٭ معجب العازمي.



٭ سعد العتيبي.



٭ ملفي العازمي.



٭ هادي الرشيدي.



٭ حسين العازمي.



٭ طاحوس طاحوس.



٭ مبارك العازمي.



٭ مشعل الخالدي.



٭ ناصر العازمي.



٭ هادي الغنيمي.



٭ باسل العازمي.



٭ عبدالله العازمي.



٭ عبدالعزيز دهيليس.



٭ صالح الرشيدي.



٭ صالح العازمي.



٭ فيصل العازمي.



٭ حسين الشمري.



٭ محمد العازمي.



٭ عيد العازمي.



٭ مساعد العازمي.



٭ مشعل العازمي.



٭ زايد العازمي.



٭ ناصر العتيبي.



٭ عامر المجمد.



ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 9 أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية اول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.