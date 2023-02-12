قال رئيس وفد فريق الشفاء الإنساني الكويتي د. إبراهيم الطوالة إن الفريق وصل إلى مدينة (هاتاي) التركية وذلك استجابة للتوجيهات الرسمية بتقديم الدعم لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا يوم الاثنين الماضي.



وأضاف الطوالة في تصريح لوكالة الأنباء (كونا) أن الفريق يضم طاقما طبيا يشمل تخصصات جراحات كسور العظام وجراحة اليد وجراحة الحروق والتجميل وطب الطوارئ وفريق من المسعفين.



وبين أن الفريق متواجد للمساهمة في جهود إنقاذ متضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الأسبوع الماضي بدعم من بيت الزكاة الكويتي.



وأوضح الطوالة أن فريق شفاء الطبي الإنساني هو فريق متخصص في الإغاثة ولديه خبرة تمتد إلى سبع سنوات بالأعمال الإغاثية للاجئين السوريين في مناطق الجنوب التركي أجرى خلالها أكثر من 330 عملية جراحية وعلاج أكثر من 8200 مريض.



وشكر بيت الزكاة الكويتي على دعمه اللامحدود للفريق ولوزارتي الخارجية والدفاع على تسهيلهما إجراءات الرحلة الإغاثية، مشيدا بدور سفارة الكويت في تركيا واهتمامها ورعايتها.