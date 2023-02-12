

هبت أيادي الخير الكويتية لتدون صفحة جديدة تضاف إلى سجل العمل الإنساني الكويتي يشهد عليه العمل الدؤوب والجهود الحثيثة لمخازن التجميع والتجهيز الرئيسية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لإعداد المعونات والمساعدات العينية المختلفة تمهيدا لنقلها بشكل عاجل إلى منكوبي الزلزال المدمر في سورية وتركيا.



وبعمل أشبه بخلية نحل يواصل «الهلال الأحمر الكويتي» استقبال المساعدات والتبرعات العينية والمستلزمات الطبية والإيوائية في تلك المخازن لتتم عملية ترتيبها وتغليفها تمهيدا لإرسالها لمتضرري الزلزال.



ولا ننسى أنه منذ اللحظات الأولى للكارثة الإنسانية هناك تسابق أهل الخير بالتزامن مع الجمعيات والهيئات الخيرية والمؤسسات الرسمية الكويتية في مد يد العون والمساعدة لاحتواء هذه المأساة الإنسانية لاسيما مع تزايد أعداد ضحايا الزلزال والمصابين ومن بقي بلا مأوى.



كما تواصل الكويت تلبية النداء الإنساني ضمن حملة «الكويت بجانبكم» لجمع التبرعات المالية والعينية مما يترجم على أرض الواقع الرسالة السامية للبلاد وأهلها في مد يد العون وغوث كل محتاج.